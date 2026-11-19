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Правоохоронці виявили 11 металевих резервуарів із рідинами, що мали запах бензину, дизеля та спирту.

Також на території були промислові насоси й обладнання для перекачування пального.

Загалом вилучили близько 50 тисяч літрів рідин. Експертиза підтвердила, що відібрані зразки бензину не відповідають державним стандартам.

Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про арешт вилученого пального та обладнання. Наразі правоохоронці встановлюють власників нафтобази та з’ясовують, кому і як продавали пальне.

Джерело: Київська міська прокуратура.

На Київщині п’ятьох учасників організованої злочинної групи судитимуть за незаконне виготовлення пального та завдання майже 20 млн грн збитків державі.

Кабінет міністрів України затвердив експериментальний проєкт зі зберігання нафтопродуктів АТ «Укрнафта» у захищених підземних об’єктах Міністерства оборони. Ініціатива діятиме протягом воєнного стану, але не довше двох років із дня набрання чинності відповідною постановою.

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