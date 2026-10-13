У Києві викрили схему продажу фейкової інвалідності за $12 тисяч

0:00 / 0:00

У Києві викрили двох медичних працівників та їхнього спільника, які, за даними слідства, вимагали гроші за допомогу в оформленні фіктивної інвалідності. За свої послуги вони обіцяли допомогти чоловікові за $12 тисяч.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва про підозру повідомили безробітному киянину з медичною освітою, лікарю-хірургу однієї зі столичних комунальних лікарень і працівнику підстанції швидкої медичної допомоги. Їм інкримінують вимагання та одержання коштів за сприяння в оформленні чоловікам фіктивної інвалідності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що один з підозрюваних підшукував людей, які хочуть оформити групу інвалідність та переконував, що за 7000 - 12 000$ допоможе з вирішенням цього питання. Водночас він стверджував, що безплатно, без сторонньої допомоги отримати групу інвалідності неможливо.

Так, чоловіку, який має проблеми з ногами та діагноз тромбофілія, учасник схеми через своїх спільників – лікаря та працівника станції швидкої допомоги, організував необхідні довідки про відвідування лікарів, постійні консультації, направлення на томографію та навіть фіктивне стаціонарне лікування в одній з лікарень на Київщині. При цьому про все це домовлялись саме медичні працівники.

Таким чином пацієнт передав учасникам схеми 7500$.

Дії підозрюваних кваліфіковано як зловживання впливом. Про це повідомляє Київська міська прокуратура. У Києві викрили топпосадовця КМДА, який оформив собі фейкову інвалідність. Крім того, на Дніпропетровщині викрили медиків, які допомагали чоловікам призовного віку отримати фіктивну інвалідність для виїзду за кордон за хабарі. За свої послуги підозрювані просили 500 доларів.



А Київська міська прокуратураскерувала до суду обвинувальний акт щодо голови Васильківської МСЕК Київського обласного бюро медико-соціальної експертизи. Її звинувачують в одержанні грошей за безпідставне оформлення груп інвалідності.



Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.

Читай нас у