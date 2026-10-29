У Києві водій громадського транспорту ображав пасажирку, яка має право на пільговий проїзд

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У Києві поліція проводить перевірку через неналежну поведінку водія громадського транспорту, який, за словами пасажирки, ображав її через користування пільгою на проїзд.

Про конфлікт між жінкою та перевізником правоохоронці дізналися напередодні під час моніторингу соціальних мереж. Поліцейські встановили авторку допису та опитали її.

Як з’ясувалося, жінка є матір’ю поліцейського, який загинув на війні. Вона має відповідне посвідчення, що дає право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. За словами киянки, водій щоразу висловлював невдоволення через використання пільги та ображав її. Наразі правоохоронці перевіряють обставини інциденту.

За даними правоохоронців, вказаний водій систематично порушує правила дорожнього руху, зокрема за перевищення дозволених обмежень швидкості, залишення місця ДТП, порушення правил користування ременями безпеки, а також за керування маршрутним таксі, яке має технічні несправності.

Поліцейські Шевченківського управління поліції наразі з’ясовують усі обставини події, за результатами чого діям чоловіка буде надано відповідну правову оцінку.

Крім того, буде ініційовано додаткову перевірку законності здійснення перевезень відповідним перевізником, зокрема дотримання ліцензійних умов та інших вимог законодавства. Про це повідомляє Поліція Києва. КМДА створить базу водіїв-порушників на громадському транспорті. Проїзд у Києві подорожчає до 30 гривень: хто зможе їздити безкоштовно. У липні частина киян втратила право на безкоштовний проїзд Українцям скасували обмеження на монетизацію пільгового проїзду у транспорті

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