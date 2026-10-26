У Києві за тиждень на грип і ГРВІ захворіли майже 8 тисяч людей

0:00 / 0:00

Упродовж 43-го тижня 2026 року в Києві зареєстрували 7 570 нових випадків захворювання на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції, зокрема COVID-19. Про це повідомили в ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ».

Рівень захворюваності становив 256,4, що на 53,1% нижче за середній показник інтенсивності. Водночас порівняно з попереднім тижнем кількість хворих зросла на 3% — переважно через збільшення захворюваності серед дітей. За звітний період захворіли 4 200 дітей.

Захворюваність дорослих знизилася на 1,2% – захворіли 3 370 осіб.

Серед школярів зареєстровано 2 245 випадків.

На COVID-19 захворіли 9 дорослих осіб.

До медичних закладів госпіталізували 38 хворих на грип і ГРВІ, зокрема 22 дитини. Серед хворих на COVID-19 госпіталізовано 4 дорослих.

За тиждень летальних випадків не зареєстровано.

Нагадуємо, що вакцинація лишається найнадійнішим захистом від тяжкого перебігу COVID-19 та грипу.



Про це повідомляє КМДА.



В Україні поки немає сплеску грипу — вірусологиня.



В Україні та низці країн Європи спостерігається затримка поставок вакцин проти грипу на епідсезон 2026–2027 років. У Центрі громадського здоров'я пояснили, що це пов'язано з оновленням рекомендацій ВООЗ щодо складу препаратів за всіма трьома компонентами, а також складнощами у виробництві й контролі якості.



В Україні розпочався епідсезон захворюваностіна грип та гострі респіраторні вірусні інфекції 2026–2027 років, який триватиме до 23 травня 2027 року.

В Україні вже 115 тисяч громадян пройшли безкоштовний скринінг здоров’я в межах державної програми, яка дозволяє виявляти ризики серцево-судинних захворювань, діабету та інших проблем ще на ранніх етапах.

Читай нас у