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У Києві протягом 47-го тижня зафіксували 7 744 нових випадки захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19, що на 5,9% більше, ніж попереднього тижня, хоча загальний показник (262,3) залишається на 52% нижчим за середній рівень інтенсивності.

Про це повідомили в ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ».

Зростання відбулося як серед дітей (4 153 випадки), так і серед дорослих (3 591 випадок), а серед школярів захворюваність підвищилася на 13,1% — до 2 230 випадків. Водночас кількість виявлених випадків COVID-19 зменшилася до 20 (зокрема 10 дітей), госпіталізацій через коронавірус не було, а пацієнтів у реанімації та інтенсивній терапії не зафіксовано.

Загальний рівень госпіталізації зріс до 62 осіб, серед яких 38 дітей віком до 17 років, при цьому летальних випадків від ускладнень від початку епідемічного сезону не зареєстрували, а фахівці нагадують про важливість вакцинації для запобігання тяжкому перебігу хвороб.

Джерело: КМДА.

В Україні пік захворюваності на грип, гострі респіраторні вірусні інфекції та COVID-19 цього епідсезону очікують орієнтовно наприкінці січня — на початку лютого, заявив у телеефірі головний державний санітарний лікар Олександр Чепурний.

В Україні та низці країн Європи спостерігається затримка поставок вакцин проти грипу на епідсезон 2026–2027 років. У Центрі громадського здоров'я пояснили, що це пов'язано з оновленням рекомендацій ВООЗ щодо складу препаратів за всіма трьома компонентами, а також складнощами у виробництві й контролі якості.

Від початку епідемічного сезону, 28 вересня, на ГРВІ захворіли понад 307 тисяч українців. Водночас цей показник на 20,5% нижчий, ніж за аналогічний період минулого року.

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