У Києві закликали не проводити мітинг проти Кличка через загрозу атаки Шахеда

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У фракції «УДАР» Віталія Кличка закликали киян не виходити 17 жовтня на мітинг із вимогою відставки міського голови столиці. Причиною назвали безпекову ситуацію, зокрема ризик удару реактивного дрона типу «Шахед» по скупченню людей.

"Дякуємо киянам за готовність вийти на акцію на захист місцевого самоврядування та проти спроб дестабілізувати ситуацію в столиці. Ми цінуємо довіру мешканців столиці, небайдужість і готовність підтримати Київ".

В "Ударі" запевняють, що з повагою ставляться до мітингувальників, які мають протилежну думку, оскільки Київ завжди був відкритим до різних думок та позицій, в тому числі до критики.

"Ми були та залишаємося демократичним містом. Але не можна через політику ризикувати безпекою людей: в умовах російської загрози велике скупчення громадян просто неба створює загрозу їхньому життю та здоров'ю. Реактивний "Шахед" може пролетіти Київ з одного боку в інший лише за декілька хвилин", - говориться у заяві.

В "Ударі" закликали утриматись від масових зібрань у суботу, 17 жовтня "з огляду на безпекову ситуацію.

"Ті, хто сьогодні закликає людей збиратися на акції, мають відповісти на просте запитання: якщо під час зібрання станеться російська атака та постраждають люди, хто відповідатиме за це рішення?", - зазначається в заяві.

В "Ударі вважають", що дестабілізація ситуації в столиці, яку Росія нищівно атакує та намагається позбавити світла, тепла й води, лише допомагає ворогу.

"Сьогодні потрібні відповідальність, єдність і спільна робота заради стійкості Києва. Закликаємо всіх поставити безпеку киян вище за політичні інтереси!", - говорять в "Ударі".

Джерело: заява фракції “Удар”.

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