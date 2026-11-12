У Києві замість льодової арени Крижинка хотіли звести торговельний комплекс: поліція викрила схему

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У Києві правоохоронці викрили схему з підробленням документів, за допомогою яких планували змінити цільове призначення земельної ділянки під льодовою ареною «Крижинка» та побудувати там торговельно-офісний комплекс. Двом учасникам оборудки повідомили про підозру.

За версією слідства, до схеми причетні директор компанії, яка раніше придбала будівлю льодової арени, та інженер-землевпорядник. Вони сфальсифікували документацію із землеустрою, щоб реалізувати плани щодо зміни призначення ділянки.

Правоохоронці встановили, що у 2021 році приватна компанія, що спеціалізується на оптовій торгівлі фармацевтичною продукцією, придбала будівлю критої ковзанки «Крижинка» загальною площею понад 2 400 квадратних метрів. Водночас земельна ділянка під спорудою не була передана підприємству у власність чи користування.

Маючи на меті збудувати на місці спортивної споруди торговельно-офісний комплекс для комерційного використання, директор товариства залучив до оборудки інженера-землевпорядника. Спільники виготовили технічну документацію на земельну ділянку площею майже 0,3 гектара, внісши до неї недостовірні відомості.

Зокрема, фігуранти безпідставно вказали підприємство законним землекористувачем та змінили цільове призначення землі — замість експлуатації спортивного об’єкта зазначили зведення та обслуговування адміністративно-офісних будівель.

У підсумку директор надав необхідні вихідні документи й погодив підроблений проєкт, а інженер завірив сфальсифіковану документацію кваліфікованим електронним підписом і подав її до Державного земельного кадастру.

Таким чином, за даними правоохоронців, учасники схеми намагалися створити документальні підстави для подальшого комерційного використання нерухомості та землі, на якій розташована льодова арена.

Слідчі Дніпровського управління поліції за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури повідомили обом зловмисникам про підозру за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України — підроблення офіційного документа за попередньою змовою групою осіб та використання завідомо підробленого документа. За вчинене правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду. Про це повідомляє Поліція Києва. Правоохоронці викрили схему з постачанням неякісної форми для Нацгвардії. СБУ та Нацполіція викрили сім схем ухилення від мобілізації

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