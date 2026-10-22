У Києві запускають додаткові рейси Kyiv City Express через обмеження на Південному мосту

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«Укрзалізниця» призначає додаткові рейси Kyiv City Express, які сполучатимуть лівий і правий береги Києва. Таке рішення ухвалили через ускладнення руху Південним мостом.

Згідно з його повідомленням у Телеграм-каналі, перший додатковий рейс від станції "Почайна" (пересадка з "синьої" гілки метро) в напрямку Троєщини відправиться о 16:56, а з "Видубичів" (пересадка з "зеленої" гілки метро) у напрямку Березняків – о 18:02.

Починаючи з 16:40, інтервали між рейсами з правого берега на лівий становитимуть від 15 хв.

Загалом відповідні поїзди курсуватимуть півкільцем Київ-Деміївський – Видубичі – Березняки – Дарниця – Русанівка – Лівобережна – Микільська Слобідка – Воскресенка – Райдужний – Почайна і у зворотному напрямку.

"Таким чином, кияни отримають додаткове сполучення обома мостами – Південним і Північним", – наголосив заступник міністра.

Зазначається, що квитки на потяги доступні у застосунку "Укрзалізниці".

Як повідомлялось, у Києві через атаку ворога на столицю обмежено рух транспорту Південним мостом у напрямку з правого на лівий берег.

Мер міста Віталій Кличко додав, що внаслідок обстрілу пошкоджено частину інфраструктури метрополітену на Південному мосту.

Про це йдеться у повідомленні заступника міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Володимира Шемаєва.

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