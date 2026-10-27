У Києві запустять 16 додаткових рейсів міської електрички через ремонт мостів

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На період ремонтних робіт на столичних мостах «Укрзалізниця» призначає 16 додаткових рейсів міської електрички Kyiv City Express. Поїзди курсуватимуть через Дарницький та Північний мости.

«Допоки інфраструктура столичного метрополітену та мостів на ремонті, Укрзалізниця виводить на маршрут додаткові рейси Kyiv City Express. Стартуємо вже цього вечора. У вечірню годину пік призначаємо 10 додаткових рейсів, що перетинатимуть обидва мости: Дарницький і Північний», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що поїзди курсуватимуть півкільцем Видубичі – Березняки – Дарниця – Русанівка – Лівобережна – Микільська Слобідка – Воскресенка – Райдужний – Почайна та в зворотному напрямку.

Перший вечірній рейс з Видубичів вирушить о 15:57, а з Почайної – о 15:59.

Поїзди відправлятимуться з таких колій: станція Видубичі – №3А, Дарниця та Почайна – № 3. На ст. Березняки поїзди, що курсуватимуть у напрямку Видубичі –Дарниця, прибуватимуть на 4 колію 3-ї платформи.

З 28 жовтня додаткові рейси курсуватимуть і вранці, і ввечері. Загалом на пасажирів чекають 16 додаткових рейсів. Завдяки комбінації графікових і додаткових поїздів інтервал у години пік півкільцем становитиме від 15 хв.

Квитки на міську електричку можна придбати у застосунку УЗ. Повний розклад поїздів – за посиланням.

Про це пресслужба компанії повідомила у Телеграмі.

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