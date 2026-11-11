У Києві затримали чоловіка, який за $50 тисяч обіцяв виключити з військового обліку

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32-річний киянин запевняв, що має зв’язки з високопосадовцями та може вирішити питання щодо військової служби.

За $50 тисяч він обіцяв допомогти отримати статус непридатного з подальшим виключенням з військового обліку або домовитися про переведення військовослужбовця до частини в Київській області, яка не бере участі в бойових діях.

Для переконливості чоловік використовував підроблене посвідчення правоохоронця та фотографії з політиками й відомими людьми.

Його затримали під час отримання грошей. Суд відправив підозрюваного під варту з можливістю внесення застави у розмірі 4,5 млн грн.

Джерело: Київська міська прокуратура

Тим часом на Хмельниччині розпочали досудове розслідування після інциденту з проникненням групи людей до приватного будинку. Відео події раніше поширили в мережі.

У Кривому Розі колишньому працівнику районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомили про підозру у вимаганні 28 тисяч доларів США. За ці гроші він обіцяв не повідомляти правоохоронців про самовільне залишення військової частини чоловіком, а також допомогти йому уникнути кримінальної відповідальності та звільнитися зі служби за станом здоров’я.

Раніше на Черкащині військовослужбовцю Військової служби правопорядку повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди за вплив на посадовців. За версією слідства, він вимагав 5 тисяч доларів за допомогу в уникненні відповідальності за самовільне залишення військової частини (СЗЧ) та можливість проходити службу в тилу.

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