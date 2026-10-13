У Києві затримали жінку, яка оприлюднила позиції ППО

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СБУ затримала в Києві працівницю клінінгової компанії, яка фотографувала позиції української ППО та поширювала знімки в інтернеті. Ці матеріали згодом використали російські пропагандисти.

За даними слідства, жінка фотографувала військові об’єкти через лобове скло автомобіля, а світлини надсилала адміністратору місцевого Telegram-каналу та знайомим.

Їй повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Це вже третя жінка, яку СБУ викрила в поширенні інформації про Сили оборони в Києві протягом тижня.

Джерело: СБУ

Також СБУ затримала агента ГРУ, який коригував удари РФ на Слов’янському напрямку.

До цього СБУ викрила агентурну мережу ФСБ, яка коригувала удари по Краматорську.

В Ізмаїлі викрили агента РФ, який готував теракт.

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