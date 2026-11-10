У Києві жінку засудили ув’язнення за зберігання наркотиків для збуту

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У Києві суд визнав винною 34-річну місцеву мешканку в незаконному зберіганні з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах. Жінка зберігала PVP, амфетамін та 4-ММС (4-метилметкатинон).

Публічне обвинувачення у справі підтримували прокурори Голосіївської окружної прокуратури міста Києва.

Дії обвинуваченої кваліфікували за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин з метою збуту в особливо великих розмірах.

Суд призначив жінці покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводили слідчі Голосіївського управління поліції ГУНП у місті Києві.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Крім того, 26-річного жителя Хмельницького, який був учасником організованої групи з продажу наркотиків, засудили до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок ухвалили на підставі угоди про визнання винуватості, укладеної з прокурором.



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