У Києві знову запрацював гіпермаркет Auchan, пошкоджений російською атакою
Гіпермаркет Auchan у торговельно-розважальному комплексі «Проспект» у Києві відновив роботу після російського обстрілу, що стався 26 жовтня. Водночас у приміщенні закладу досі тривають відновлювальні роботи.
"Ми зробили все можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу магазину та повернути вам доступ до улюблених продуктів і товарів для щоденних потребі", — зазначили в компанії.
Наразі у приміщенні магазину продовжують проводити відновлювальні роботи, тому частина послуг і зручностей для відвідувачів залишається тимчасово обмеженою.
Про це повідомила пресслужба Auchan.
Нагадаємо, що У Києві через російську атаку пошкоджено магазин Auchan у ТРК Проспект.
Міненерго повідомило про нові знеструмлення у шести областях.
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