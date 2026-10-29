У Києві знову запрацював гіпермаркет Auchan, пошкоджений російською атакою

Гіпермаркет Auchan у торговельно-розважальному комплексі «Проспект» у Києві відновив роботу після російського обстрілу, що стався 26 жовтня. Водночас у приміщенні закладу досі тривають відновлювальні роботи.

"Ми зробили все можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу магазину та повернути вам доступ до улюблених продуктів і товарів для щоденних потребі", — зазначили в компанії.

Наразі у приміщенні магазину продовжують проводити відновлювальні роботи, тому частина послуг і зручностей для відвідувачів залишається тимчасово обмеженою.

Про це повідомила пресслужба Auchan.

Нагадаємо, що У Києві через російську атаку пошкоджено магазин Auchan у ТРК Проспект.

Міненерго повідомило про нові знеструмлення у шести областях.

Уранці 25 жовтня частина Києва залишилася без електроенергії через аварію в мережі. Знеструмлення зачепило Голосіївський, Солом’янський і Шевченківський райони столиці.

У Київській області скасували екстрені відключення електроенергії, які запровадили за розпорядженням НЕК «Укренерго». Рішення ухвалили після стабілізації ситуації в енергосистемі.

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