У Київській області 28 жовтня діятимуть графіки до 8 годин без світла

0:00 / 0:00

У середу, 28 жовтня 2026 року, на території Київської області застосовуватимуться стабілізаційні графіки вимкнення електроенергії. Запровадження обмежень зумовлене наслідками систематичних атак рф на об'єкти української енергетичної інфраструктури.

Згідно з оприлюдненим розкладом, відключення охоплять усі черги споживачів регіону:

черга 1.1 – світла не буде з 06:00 до 08:30 та з 13:30 до 17:30;

черга 1.2 – з 06:00 до 08:30 та з 13:30 до 17:30;

черга 2.1 – з 13:30 до 21:00;

черга 2.2 – з 06:00 до 08:30 та з 13:30 до 17:30;

черга 3.1 – з 09:00 до 10:30 та з 17:00 до 21:00;

черга 3.2 – з 08:00 до 10:30 та з 17:00 до 21:00;

черга 4.1 – з 08:00 до 10:30 та з 17:00 до 21:00;

черга 4.2 – з 08:00 до 10:30 та з 17:00 до 21:00;

черга 5.1 – з 10:00 до 14:00 та з 20:30 до 24:00;

черга 5.2 – з 10:00 до 17:30;

черга 6.1 – з 10:00 до 14:00 та з 20:30 до 24:00;

черга 6.2 – з 10:00 до 14:00 та з 20:30 до 24:00.

Джерело: ДТЕК.

У середу, 28 жовтня, у частині областей України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження запровадять із 06:00 до кінця доби. Причина — наслідки масованих російських атак на енергетичні об’єкти.

Російські війська продовжують завдавати ударів по енергетичному та нафтогазовому секторах України, передусім у прифронтових і прикордонних регіонах. 26 жовтня зафіксовано нові відключення електроенергії у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

Уранці 25 жовтня частина Києва залишилася без електроенергії через аварію в мережі. Знеструмлення зачепило Голосіївський, Солом’янський і Шевченківський райони столиці.

У Київській області скасували екстрені відключення електроенергії, які запровадили за розпорядженням НЕК «Укренерго». Рішення ухвалили після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Читай нас у