У київському магазині на Подолі загинув чоловік від ножового поранення

Увечері 9 жовтня в одному з магазинів на столичному Подолі чоловік дістав смертельне ножове поранення. Поліція затримала молодика, якого підозрюють у нападі. Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого та з’ясовують, що стало причиною конфлікту.

Увечері 9 жовтня в магазині на Подолі в Києві стався смертельний ножовий напад. Чоловік отримав поранення, від якого загинув. Поліцейські затримали молодика, причетного до інциденту. «Поліція затримала молодика, який спричинив смертельне ножове поранення чоловіку у приміщенні магазину на столичному Подолі», — йдеться в повідомленні правоохоронців.

Що відомо про напад

Після інциденту на місце прибули правоохоронці. Там працюють слідчо-оперативна група Подільського управління поліції та представники Головного управління Національної поліції в Києві. До роботи також залучили оперативників і судово-медичного експерта. Наразі поліція встановлює особу загиблого. Також правоохоронці з’ясовують обставини нападу та можливі мотиви підозрюваного.

Поки що поліція не повідомляє, що саме передувало ножовому пораненню, чи знали загиблий і затриманий один одного та чи виник між ними конфлікт безпосередньо в магазині.

Яке покарання загрожує затриманому

Правоохоронці ще визначають правову кваліфікацію події. Вона залежатиме від обставин злочину та зібраних доказів. Розслідування триває. Поліція має встановити послідовність подій, з’ясувати мотиви нападу та надати правову оцінку діям затриманого. Про це повідомила поліція Києва у своєму Telegram-каналі.

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