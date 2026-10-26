У КМДА пояснили, чому за п’ять хвилин киянам надійшло сім повідомлень про тривогу

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Увечері 26 жовтня в роботі територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення (ТАСЦО) стався технічний збій. Через несправність кияни кілька разів поспіль отримали повідомлення про повітряну тривогу. У КМДА повідомили, що проблему вже усунули, а роботу системи відновили.

У КМДА пояснили, що через технічні неполадки користувачам мобільних застосунків надходили повторні сповіщення про небезпеку. Водночас у міській адміністрації наголосили, що на момент оприлюднення повідомлення повітряної тривоги в Києві не було.

За інформацією столичної влади, роботу територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення вже повністю відновлено.

Про це повідомляється із посиланням на Київську міську державну адміністрацію.



Нагадаємо, що Кияни за п’ять хвилин отримали сім повідомлень про повітряну тривогу.

У застосунку Повітряна тривога з’явилася карта руху російських дронів і ракет.

Через загрозу БпЛА п'ята за добу повітряна тривога у Києві тривала 37 хвилин.

У Києві шоста за добу повітряна тривога тривала 40 хвилин.

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