У КМВА оцінюють пошкодження Південного мосту, про відновлення руху говорити зарано

0:00 / 0:00

Терміни відновлення руху Південним мостом у Києві та запуску метро на лівий берег наразі не визначені. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Наразі фахівці обстежують інфраструктуру та оцінюють пошкодження, яких вона зазнала внаслідок нічної російської атаки. До завершення цієї роботи говорити про конкретні дати відновлення руху зарано.

Що відомо?

"Наразі ще зарано говорити про терміни відновлення, оскільки експерти на місцях оцінюють стан полотна для безпеки руху автотранспортних засобів, що рухатимуться мостом. Також оцінюють пошкодження метрополітену. Наразі немає висновків, очікуємо їх найближчим часом", - зазначила речниця КМВА Катерина Поп.

Після отримання висновків буде ухвалено рішення про повний або частковий запуск руху Південним мостом.

"Та буде ухвалено рішення щодо можливості запуску метрополітену в напрямку лівого берега столиці. Оскільки наразі потяги "зеленої" гілки метро курсують виключно між станціями "Сирець" та "Видубичі", - додала Поп.

Про це заявила речниця КМВА Катерина Поп в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, що У Києві перекрили Південний міст: як об’їхати ділянку легковим авто та вантажівкам.



Після атаки балістичними ракетами у Києві пошкоджено Південний міст і метро.

Нагадаємо, у Києві внаслідок атаки РФ постраждали семеро людей, серед них — працівники швидкої.

У Києві обстріл балістикою пошкодив два медзаклади, є загиблий.

Київ атакують балістичними ракетами, на лівому березі пролунало п'ять вибухів.

Відео: у Києві ударом балістики пошкоджено станцію метро Лісова.

Читай нас у