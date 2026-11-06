У Княжичах під Києвом невідомі отруїли собак і котів

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У селі Княжичі невідомі отруїли собак і котів. Серед загиблих тварин були й домашні. До поліції звернулася місцева жителька.

На місце прибули слідчо-оперативна група та поліцейський офіцер громади. Правоохоронці опитали можливих учасників події та свідків.

Поліція проводить перевірку, встановлює обставини отруєння та осіб, причетних до загибелі тварин.

Джерело: поліція Київської області

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