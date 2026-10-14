У Коломиї навколо озера Юрія Руфа заборонили рух велосипедів та електросамокатів

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У Коломиї Івано-Франківської області навколо озера Юрія Руфа запроваджено спеціальну пішохідну зону, де відтепер офіційно заборонено рух на велосипедах та електросамокатах. Таке рішення ухвалили після резонансної дорожньо-транспортної пригоди, в якій внаслідок наїзду на електровелосипеді була важко травмована чотирирічна дівчинка.

Як повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський, 13 жовтня 2026 року працівники Центру туризму та дозвілля встановили по периметру водойми відповідні попереджувальні знаки. Посадовець закликав містян та гостей міста дотримуватися встановлених правил задля того, щоб територія навколо озера залишалася безпечним і спокійним місцем для прогулянок, занять спортом та сімейного відпочинку. Раніше суд також оштрафував мешканку Коломиї, чия неповнолітня донька на електровелосипеді збила дитину.

Джерела: повідомлення міського голови Коломиї Богдана Станіславського.

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