У Комишувасі знайшли живою 56-річну жінку, яку вважали зниклою безвісти після авіаудару

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Правоохоронці розшукали живою та неушкодженою 56-річну жительку селища Комишуваха Запорізької області, з якою родичі втратили зв'язок після російського авіаційного удару 2 листопада.

У Головному управлінні Національної поліції в Запорізькій області 5 листопада повідомили, що звернення про зникнення громадянки надійшло від її близьких, після чого поліцейські встановили її місцеперебування. За даними правоохоронців, жінка не зазнала поранень, її життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Джерело: Укрінформ.

Нагадаємо, у Комишувасі триває четверта доба аварійно-рятувальних робіт. Раніше рятувальники деблокували з-під завалів тіла 42 загиблих людей. Наразі триває ідентифікація невпізнаних тіл.

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Родини загиблих унаслідок російської атаки на Комишуваху Запорізької області отримають кошти на поховання, а пораненим виплатять грошову допомогу з обласного бюджету. Розмір виплат для однієї постраждалої людини може сягнути 50 тисяч гривень.

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