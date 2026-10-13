У комісії з відбору керівництва САП з’явився новий учасник

0:00 / 0:00

12 жовтня 2026 року виконувач обов’язків генерального прокурора Антон Ковальський підписав наказ про включення Євгена Грушовця до складу Конкурсної комісії, яка організовує та проводить відбір на вакантні адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

Таким чином, Євген Грушовець став новим членом органу, відповідального за проведення конкурсу на керівні посади в антикорупційній прокуратурі.

Кандидатуру Грушовця запропонувала Рада прокурорів України. Відповідне рішення рада ухвалила 9 жовтня, після чого внесла кандидатуру на розгляд виконувачу обов’язків генпрокурора.

Необхідність оновити склад комісії виникла після дострокового припинення повноважень одного з її членів. Відповідний наказ видали 4 вересня 2026 року на підставі пропозиції самої Конкурсної комісії.

Після цього Рада прокурорів України оголосила відбір кандидата на вакантне місце, визначила порядок подання документів і провела процедуру відбору. За її результатами до складу комісії запропонували Євгена Грушовця.

Варто зазначити, що Євген Грушовець – український адвокат, партнер юридичної фірми Ario Law Firm. Закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. У 2006-2007 роках працював слідчим у Голопристанському районному відділі міліції на Херсонщині, а з 2011 року має право на заняття адвокатською діяльністю.

Спеціалізується на кримінальному праві, захисті бізнесу та справах про економічні злочини. Брав участь у роботі кадрових комісій з відбору керівного складу органів прокуратури, а також у процедурах оцінювання та відбору детективів НАБУ і прокурорів. У 2023–2024 роках очолював Громадську антикорупційну раду при Міністерстві оборони України.

Конкурсна комісія організовує та проводить відбір кандидатів на вакантні адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Вона забезпечує проведення конкурсних процедур для добору посадовців, які обійматимуть керівні та інші адміністративні посади в САП. Її робота є частиною процедури формування керівного складу антикорупційної прокуратури.

Про це повідомляється з посиланням на заяву Офіса генерального прокурора.

САП вимагає арештувати активи депутата Гриценка на понад 4,7 млн грн.

Колишні керівники Павлоградського хімзаводу уникнули покарання через строки давності.

САП через суд вимагає забрати BMW за 2,2 млн грн у податківця.

Читай нас у