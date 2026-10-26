У компанії Fire Point пояснили скандал навколо заяви про ракету Фламінго

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Компанія Fire Point продовжує виробництво крилатих ракет FP-5 «Фламінго» й не планує його зупиняти. Водночас серед планів виробника немає розроблення додаткових моделей крилатих ракет.

Останніми днями в соціальних мережах активно поширювали фрагмент інтерв’ю CEO Fire Point Ірини Терех для проєкту Dronex.ua, який опублікували минулого тижня. Нині відео вже недоступне. Насправді цей уривок узяли з подкасту за участю українських виробників оборонних технологій, що вийшов ще 20 липня.

Відео, яке поширювали користувачі соцмереж, було вирване з контексту: у ньому не чути запитання журналіста про можливу розробку інших варіантів крилатих ракет. Він звернув увагу на позначення FP-5, FP-7 і FP-9 та поцікавився, чи планує компанія створювати різні модифікації крилатих ракет, чи вироблятиме лише ракети на кшталт «Фламінго». Саме це запитання було контекстом відповіді, яка згодом викликала дискусію в соцмережах.

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Терех відповіла, що поки таких планів у компанії немає.

"Ми вижимали найкраще з тих обставин, у яких ми працювали. Балістику ми почали розробляти до крилатої ракети, але це певний ітераційний шлях, складний і нешвидкий. І ми вирішили: "Давайте, поки ми робимо це, ми зробимо щось простіше, що нам уже зрозуміліше і на що у нас є більше досвіду". Так з'явилася "Фламінго", – продовжила Терех. – Я думаю, що вона набагато важливіша була як політичний стейтмент, ніж як якась "супер-пупер вундервафля". Ставки "супер-пупер вундервафлі" на неї ніколи не робилися. На неї робилися ставки показати нашому ворогу, що ми його можемо дістати там, де він на нас не чекає. І, власне, із цією функцією вона чудово справляється".

Обірвану цитату поширювали з дисклеймером, ніби Терех заявила, що компанія ніколи не робила цих ракет і не збирається робити далі, її звинувачували у обмані, а саму ракету називали "фейком".

CEO Fire Point у коментар до одного з таких дописів прикріпила відео, де чути запитання, на яке вона відповідала. Терех наголосила, що компанія має намір зосередитися на розвитку наявної моделі, а також спрямувавши найбільше зусиль на дві моделі балістики.

"На розробку кожної з моделей наших продуктів держава витратила нуль гривень нуль копійок, це стосується і FP-1, і FP-2, FP-4, FP-6, FP-7, FP-9 та і надалі стосуватиметься всіх подальших розробок. Це нетиповий підхід, але це наш додатковий вклад у країну", – додала вона.

Про це свідчать заяви CEO компанії Ірини Терех в Х.

Нагадаємо, що Під Києвом скоїли замах на керівника Fire Point Дениса Штілермана.

CEO та CTO Fire Point Ірина Терех зареєструвала торгову марку MILFTECH і розповіла про створення однойменного бренду та спільноти. Проєкт покликаний підтримати жінок у STEM та залучити нових фахівців до українського оборонно-промислового комплексу.

У ніч проти 11 вересня українські ракети FP-5 «Фламінго» уразили підприємство «Волгоградпромпроект» у російському Волгограді. Після удару на території об’єкта виникла пожежа.

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