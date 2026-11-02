У корпусі Азов прокоментували сутичку біля пункту дислокації в Петропавлівській Борщагівці

У Петропавлівській Борщагівці на Київщині розташований тимчасовий пункт дислокації військової частини 3121 Національної гвардії України, яка входить до складу 1-го корпусу НГУ «Азов». Саме біля цього військового містечка 2 листопада зібралися цивільні після поширення в соцмережах неперевіреної інформації про нібито катування військовослужбовців.

За інформацією корпусу, люди вимагали видати їм мобілізованих військових, які перебували на території об'єкта. Після відмови цивільні заблокували роботу військового містечка та намагалися незаконно потрапити всередину.

На місце прибув командувач Національної гвардії України генерал-майор Олександр Півненко. Він особисто провів родичів деяких військовослужбовців на територію військового об'єкта та показав умови, в яких перебувають мобілізовані, а також військові, затримані після самовільного залишення частини (СЗЧ). Вони очікують на розподіл до військових частин і подальше проходження служби.

У корпусі «Азов» також повідомили, що четверо військовослужбовців, затриманих після СЗЧ, мали травми. Їх направили до госпіталю для обстеження.

Командування Нацгвардії спільно з правоохоронними органами контролює розслідування інциденту. Якщо буде встановлено факти незаконного застосування насильства на території військового містечка, винні понесуть покарання.

У корпусі «Азов» наголосили, що засуджують будь-які неправомірні дії щодо військовослужбовців Національної гвардії. Водночас там закликали громадян не перешкоджати роботі військових частин і довіряти офіційним повідомленням Сил оборони та правоохоронних органів.