У Ковелі водій тікав від ТЦК, потрапив у ДТП і був мобілізований

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У Ковелі на Волині 39-річний чоловік намагався втекти від групи оповіщення, однак під час переслідування потрапив у ДТП. Після затримання його мобілізували до війська.

За інформацією Волинського обласного ТЦК та СП, інцидент стався 9 жовтня в районі Черемушки. Переслідування тривало близько трьох кілометрів. Під час маневрування легковик зіткнувся зі службовим автомобілем ТЦК, а згодом врізався в дорожній стовп.

Після аварії водій вибіг з автомобіля та спробував утекти пішки, але його затримали приблизно за кілометр.

У ТЦК повідомили, що чоловік перебував у розшуку через порушення правил військового обліку. Того ж дня він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. Після цього його призвали до однієї з військових частин Сил оборони України.

Джерело: ZAXID.NET

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