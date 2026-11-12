У Краматорську з 16 листопада закриють відділення ПриватБанку та Ощадбанку

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Із 16 листопада через безпекову ситуацію в Краматорську тимчасово закриють останнє відділення ПриватБанку, а також усі відділення та банкомати Ощадбанку.

Відділення ПриватБанку розташоване на вулиці Богдана Хмельницького, 13. Клієнти зможуть користуватися послугами через «Приват24».

У безпечніших районах міста за сприятливих умов продовжать працювати окремі банкомати й термінали самообслуговування.

Найближчі відділення Ощадбанку працюватимуть у Слов’янську на вулиці Поштовій, 44 та в Олександрівці на вулиці Соборній, 11. Там же та в інших населених пунктах поблизу будуть доступні банкомати банку.

Клієнти обох установ зможуть отримувати послуги дистанційно. Гаряча лінія ПриватБанку — 3700, Ощадбанку — 0-800-210-800.

Джерело: Краматорська міська рада

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