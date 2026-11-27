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У тимчасово окупованому Криму після масштабного знеструмлення напередодні знову запровадили відключення електроенергії. Тривалість обмежень становить від трьох до шести годин.

Водночас у Севастополі графіки відключень досі не діють через дефіцит електричної потужності.

«У Севастополі запроваджено режим тимчасового обмеження електропостачання у зв'язку з проведенням необхідних протиаварійних робіт на федеральних електромережах за межами регіону», - йдеться у повідомленні «Севастопольенерго».

Також у Євпаторії повідомили про зупинку руху трамваїв. Згодом рух відновили.

Про це повідомляє Суспільне Крим із посиланням на окупаційні підприємства «Крименерго» та «Севастопольенерго».

У Криму скаржаться на блекаут через аварію за межами півострова.

В окупованому Криму представники транспортних компаній закликали створити тримісячні запаси продовольства через ризик ускладнення перевезень трасою Р-280 «Новоросія», яка пролягає тимчасово окупованими територіями України та слугує основним сухопутним коридором на півострів.

Мешканці тимчасово окупованої Хрестівки (колишнє Кіровське) на Донеччині поскаржилися на відсутність опалення та тривалі відключення електроенергії, через що температура у квартирах впала до 12–13 градусів. За словами місцевих жителів, опалювальний сезон у місті досі не розпочинався, а світло упродовж шести діб подавалося сумарно близько шести годин.

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