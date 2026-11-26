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Тимчасово окупований Крим 26 листопада повністю залишився без електропостачання внаслідок аварії, яка сталася за межами півострова, повідомили окупаційні підприємства «Крименерго» та «Севастопольенерго».

У Севастополі про повне знеструмлення сповістили о 12:49 за київським часом після ранкових попереджень про зниження напруги в мережі, а частина Керчі через перебої з електрикою також залишилася без опалення.

Через відключення світла в Сімферополі тролейбуси замінили на маршрутки, в Євпаторії зупинили рух трамваїв, а жителів закликали вимкнути електроприлади з розеток до стабілізації ситуації. Напередодні, 25 листопада, окупаційна влада вже оголошувала про обмеження подачі електроенергії на півострові на термін до 10 днів через проведення протиаварійних робіт.

Джерело: Суспільне Крим.

В окупованому Криму представники транспортних компаній закликали створити тримісячні запаси продовольства через ризик ускладнення перевезень трасою Р-280 «Новоросія», яка пролягає тимчасово окупованими територіями України та слугує основним сухопутним коридором на півострів.

Мешканці тимчасово окупованої Хрестівки (колишнє Кіровське) на Донеччині поскаржилися на відсутність опалення та тривалі відключення електроенергії, через що температура у квартирах впала до 12–13 градусів. За словами місцевих жителів, опалювальний сезон у місті досі не розпочинався, а світло упродовж шести діб подавалося сумарно близько шести годин.

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