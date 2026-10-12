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У Кропивницькому правоохоронці затримали озброєного чоловіка, який під час спілкування з поліцейськими кинув у їхній бік гранати та відкрив вогонь з автоматичної зброї. Перед затриманням він влаштував вибухи та стрілянину.

Стрільця затримали. За попередніми даними, ніхто не постраждав. На місці події працюють бійці спецпідрозділу КОРД і слідчо-оперативна група поліції.

Також у поліції зазначили, що діти, які перебували в приміщенні поблизу місця - у безпеці, їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Інші деталі спецоперації правоохоронці обіцяють оприлюднити згодом.

Про це повідомляє поліція Кіровоградської області.

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