У Кропивницькому затримали чоловіка після вибухів гранат і стрілянини
У Кропивницькому правоохоронці затримали озброєного чоловіка, який під час спілкування з поліцейськими кинув у їхній бік гранати та відкрив вогонь з автоматичної зброї. Перед затриманням він влаштував вибухи та стрілянину.
Стрільця затримали. За попередніми даними, ніхто не постраждав. На місці події працюють бійці спецпідрозділу КОРД і слідчо-оперативна група поліції.
Також у поліції зазначили, що діти, які перебували в приміщенні поблизу місця - у безпеці, їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує.
Інші деталі спецоперації правоохоронці обіцяють оприлюднити згодом.
Про це повідомляє поліція Кіровоградської області.
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