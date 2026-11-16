У Кропивницькому районі сталося смертельне зіткнення маршрутки з вантажівкою

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У понеділок, 16 листопада, близько 12:45 на перехресті траси Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине та вулиці Першої Виставкової сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного автобуса сполученням «Кропивницький — Смоліне» та вантажівки Scania з цистерною.

Внаслідок зіткнення водій автобуса загинув на місці події, а 14 пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до медичних закладів, після чого слідчі розпочали досудове розслідування для встановлення всіх обставин трагедії.

«За попередніми даними, водій маршрутного автобуса, рухаючись вулицею Першою Виставковою, не виконав вимогу дорожнього знака 2.2 «Проїзд без зупинки заборонено» та допустили зіткнення з вантажним автомобілем», — повідомили в поліції Кіровоградської області.

Джерело: головне управління Національної поліції в Кіровоградській області.

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