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У Кропивницькому слідчому ізоляторі 29 осіб виявили бажання підписати контракти та проходити військову службу в Збройних силах України. Це питання обговорили на спеціальній нараді за участю представників прокуратури, пенітенціарної системи та обласного ТЦК та СП.

Нарада пройшла під головуванням заступника керівника Кіровоградської обласної прокуратури Іси Танривердієва. Учасники зустрічі зосередилися на алгоритмі подальших дій, зокрема на своєму переданні звернень засуджених та підозрюваних прокурорам, організації проходження військово-лікарської комісії та ретельній перевірці наявності законних підстав для звернення до суду.

У разі підтвердження всіх законних підстав прокурор має право подати відповідне клопотання до суду про скасування запобіжного заходу заради проходження військової служби. Кінцеве рішення щодо цього ухвалює слідчий суддя або суд.

Джерело: Кіровоградська обласна прокуратура.

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