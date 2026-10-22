У лавах ЗСУ викрили агента ФСБ, який навів російську атаку на підрозділ операторів БпЛА

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Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила ще одного російського агента у лавах ЗСУ. Мобілізований житель Житомирщини, завербований ФСБ ще до призову, передавав ворогу координати українських військових і навів російську повітряну атаку на підрозділ операторів безпілотників. Завдяки оперативним діям СБУ вдалося завчасно евакуювати понад 100 українських дронарів із зони потенційного ураження.

За даними слідства, після самовільного залишення військової частини фігурант прибув до Київської області, де продовжив виконувати завдання російської спецслужби. Він передавав ФСБ координати Сил оборони України, а також відстежував розташування логістичних центрів української армії, по яких росіяни готували ракетно-авіаційні удари.

Співробітники СБУ задокументували протиправну діяльність підозрюваного та затримали його поблизу одного з критично важливих складів на Київщині.

За матеріалами справи, ФСБ завербувала чоловіка ще до його мобілізації до Збройних сил України. Спочатку він виконував так звані тестові завдання — збирав інформацію про розташування об’єктів паливно-енергетичного комплексу на півночі України.

Згодом російські спецслужбісти доручили агенту мобілізуватися до Сил оборони, щоб він міг шпигувати безпосередньо всередині українського війська.

Під час навчання на курсах операторів безпілотників чоловік збирав для ворога персональні дані командування та військовослужбовців навчального центру. Надалі він передавав російській спецслужбі відомості, які могли бути використані для підготовки ударів по українських військових об’єктах.

В обмін на співпрацю представники РФ обіцяли агенту «евакуацію» до Росії та отримання російського громадянства.

Під час затримання у підозрюваного вилучили смартфон, на якому, за даними СБУ, містилися докази його співпраці з ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили чоловіку про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану ;

завідомо неправдиве повідомлення про загрозу вибуху на об’єкті критичної інфраструктури.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

У СБУ наголошують, що своєчасне викриття агента дозволило евакуювати понад 100 українських військовослужбовців із небезпечної зони та запобігти можливим втратам серед операторів БпЛА.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Раніше Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Києві 18-річного жителя Одеси, якого підозрюють у державній зраді. За даними слідства, він передавав російським спецслужбам координати для атак по Одесі та Дніпру, збирав інформацію про українську протиповітряну оборону й оборонні підприємства, а також готував теракт у столиці.

На Рівненщині агента ФСБ, який готував підрив залізничної колії перед вантажним потягом,засудилидо 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Чоловік мав встановити вибуховий пристрій і дистанційно підірвати його під час руху поїзда. СБУ затримала його ще в січні 2025 року — до того, як він встиг закласти вибухівку.

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