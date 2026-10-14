У лікарні Львова помер чоловік, поранений під час нападу із сокирою в гіпермаркеті Ковеля
У лікарні Львова помер 45-річний чоловік, який дістав поранення під час нападу із сокирою в будівельно-господарському гіпермаркеті Ковеля 6 жовтня. Ще двоє постраждалих залишаються в медичних закладах, один із них перебуває у важкому стані.
За її словами, підозрюваний у нападі перебуває під вартою. Суд обрав йому запобіжний захід терміном на 60 діб.
У 45-річного чоловіка була рубана рана задньобокової поверхні шиї. Спочатку він лікувався в хірургічному відділенні Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання. Згодом пацієнта перевели до одного з медичних закладів Львова, де він помер.
Інший постраждалий, 63-річний чоловік із рубаною раною щоки, продовжує лікування в хірургічному відділенні Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання. За словами медичного директора лікарні Валентина Вітера, наразі стан пацієнта покращився.
Ще один травмований, 40-річний чоловік, перебуває в обласній клінічній лікарні. Як повідомив Суспільному 13 жовтня директор медзакладу Олександр Дудар, пацієнт залишається у важкому стані, перебуває без свідомості у відділенні реанімації.
Раніше чоловіка прооперували. У нього діагностували відкриту черепно-мозкову травму.
Напад стався приблизно о 16:00 6 жовтня на території будівельно-господарського гіпермаркету в Ковелі Волинської області. За даними правоохоронців, чоловік узяв сокиру з вітрини та напав на людей.
Підозрюваному 23 роки. Його затримали на місці події.
Чоловікові оголосили підозру за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України — за замах на вбивство двох або більше осіб.
Після смерті одного з постраждалих обставини справи та правова кваліфікація дій підозрюваного можуть потребувати додаткової оцінки в межах кримінального провадження.
Про це 13 жовтня повідомила Суспільному речниця Національної поліції Волині Ольга Бузулук.
6 жовтня близько 16:00 в одному з гіпермаркетів Ковеля на Волині чоловік узяв із вітрини сокиру та завдав тілесних ушкоджень трьом відвідувачам.
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