У лікарні помер запорізький рятувальник, поранений внаслідок російського удару

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У неділю, 25 жовтня, від отриманих поранень помер 38-річний сержант служби цивільного захисту Артем Ханат. Протягом п'яти днів медичний персонал боровся за життя постраждалого співробітника рятувальної служби, однак урятувати його не вдалося.

Артем Ханат присвятив шість років службі цивільного захисту, виконуючи завдання у Гуляйполі, Василівці, Новомиколаївці та в Оріхівській пожежно-рятувальній частині. За мужність і відданість службовому обов’язку у 2022 році рятувальника нагородили відзнакою Президента України «За оборону України». У померлого залишилися дружина та троє дітей.

Джерело: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області.

Упродовж доби 25 жовтня російські війська завдали 808 ударів по 53 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок атак на Запоріжжя та Запорізький район одна людина загинула, ще четверо дістали поранення. Також надійшло 341 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та інфраструктури.

Упродовж минулої доби 25 жовтня в Донецькій області внаслідок російських обстрілів загинув один цивільний. Ще десятеро людей отримали поранення.

Російські війська 26 жовтня повторно вдарили по торговельному центру в Запоріжжі. Унаслідок атаки на об’єкті виникла пожежа.

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