У листопаді уряд планує змінити правила роботи бізнесу під час повітряних тривог
Кабінет міністрів готує оновлення вимог до роботи підприємств під час повітряних тривог. Зміни планують ухвалити протягом листопада.
Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив заступник міністра економіки та довкілля України Олександр Циборт.
Нові правила передбачатимуть диференційовані вимоги до безпеки залежно від кількості працівників і відвідувачів на об’єкті. Для малого бізнесу з невеликою кількістю людей умови планують максимально спростити.
Зокрема, серед можливих вимог — перебування за правилом «двох стін», інформування працівників і клієнтів про повітряну загрозу та розташування найближчого укриття.
Також підприємствам дозволять використовувати укриття за межами власних приміщень. Для багатоповерхової забудови таке укриття має бути в радіусі до 300 метрів, а для низькоповерхової — до 500 метрів.
Бізнес зобов’яжуть повідомляти працівників і відвідувачів про місце розташування найближчого укриття, зокрема за допомогою відповідних інформаційних табличок.
Наразі уряд опрацьовує зміни до чинної постанови спільно з МВС і ДСНС. Окрему комісію для перевірки виконання нових вимог створювати не планують.
Джерело: Радіо Свобода
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