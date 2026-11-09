У листопаді уряд планує змінити правила роботи бізнесу під час повітряних тривог

0:00 / 0:00

Кабінет міністрів готує оновлення вимог до роботи підприємств під час повітряних тривог. Зміни планують ухвалити протягом листопада.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив заступник міністра економіки та довкілля України Олександр Циборт.

Нові правила передбачатимуть диференційовані вимоги до безпеки залежно від кількості працівників і відвідувачів на об’єкті. Для малого бізнесу з невеликою кількістю людей умови планують максимально спростити.

Зокрема, серед можливих вимог — перебування за правилом «двох стін», інформування працівників і клієнтів про повітряну загрозу та розташування найближчого укриття.

Також підприємствам дозволять використовувати укриття за межами власних приміщень. Для багатоповерхової забудови таке укриття має бути в радіусі до 300 метрів, а для низькоповерхової — до 500 метрів.

Бізнес зобов’яжуть повідомляти працівників і відвідувачів про місце розташування найближчого укриття, зокрема за допомогою відповідних інформаційних табличок.

Наразі уряд опрацьовує зміни до чинної постанови спільно з МВС і ДСНС. Окрему комісію для перевірки виконання нових вимог створювати не планують.

Джерело: Радіо Свобода

У Києві розпочали монтаж ще одного мобільного укриття на зупинці наземного громадського транспорту. Його встановлюють на зупинці «Проспект Володимира Івасюка» в напрямку житлового масиву Троєщина. Роботи виконує «Київпастранс».

Укрзалізниця встановила 33 мобільні укриття в Києві та області.

Прокуратура через суд вимагатиме встановити в Києві мобільні укриття.

Читай нас у