0:00 / 0:00

В амбулаторії на проспекті Волі планують передати 10 кабінетів Центру реабілітації учасників бойових дій.

Сімейним лікарям пропонують працювати по двоє в одному кабінеті у різні зміни. Медики та пацієнти виступають проти такого рішення.

Нині шестеро сімейних лікарів приймають близько 120 пацієнтів щодня. Медики побоюються, що новий графік призведе до черг, зменшення кількості прийомів та ускладнить роботу з документацією, особливо під час відключень світла та сезонного зростання захворюваності.

Кабінети потрібні реабілітаційному центру, де працюють близько 50 фахівців. Там пояснюють, що нинішніх приміщень не вистачає для роботи персоналу та адміністрації, а центр обслуговує до тисячі пацієнтів на добу.

Міське управління охорони здоров’я заявляє, що кабінети передадуть в оренду на рік, а сімейних лікарів переселять в інші приміщення. Проти передачі кабінетів уже підписали колективне звернення близько 500 пацієнтів.

Джерело: ">Суспільне Луцьк

На Львівщині лікарю із вадами серця провели унікальну малоінвазивну операцію.

Раніше у Львові лікарям вдалося врятувати 43-річного киянина Володимира, який зазнав опіків приблизно 50% поверхні тіла внаслідок російського удару по цистерні на Одещині.

У Вінницькій обласній клінічній лікарні імені М. І. Пирогова медики виконали складну реконструктивну операцію військовослужбовцю, який дістав тяжкий відкритий уламковий перелом унаслідок атаки російського безпілотника. Лікарі доклали зусиль, щоб зберегти захиснику кінцівку.

Читай нас у