У Луцьку перевіряють можливе перевищення повноважень військовими ТЦК

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28 жовтня 2026 року на проспекті Волі в Луцьку зафіксували випадок імовірного перевищення службових повноважень військовослужбовцями ТЦК та СП під час заходів оповіщення. Про це повідомило Представництво Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Волинській області.

У представництві наголосили, що обставини застосування фізичної сили потребують належної правової оцінки.

За результатами аналізу відеоматеріалів, поширених у медіа, зафіксовано, як чоловіка із застосуванням фізичної сили силоміць затягують до автомобіля марки Mercedes-Benz. Крім того, під час маневрування транспортним засобом, за наявною інформацією, було порушено правила дорожнього руху та пошкоджено приватний автомобіль.

Наведені обставини можуть свідчити про порушення вимог законодавства під час проведення мобілізаційних заходів і потребують належної перевірки та правової оцінки компетентними органами.

Проведення мобілізаційних заходів має здійснюватися виключно в межах повноважень, визначених законом, із дотриманням прав і свобод людини. Виконання службових обов’язків не виправдовує застосування фізичного насильства чи порушення вимог законодавства.

Представництво Уповноваженого у Волинській області тримає на контролі питання дотримання прав людини в регіоні та наголошує на необхідності належного реагування на повідомлення про можливі порушення прав і свобод людини.

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