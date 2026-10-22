У Луцьку прощаються із полеглим захисником і ексфутболістом збірної Романом Максимюком

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У Луцьку відбуваються заходи з прощання з колишнім гравцем «Динамо», «Волині» та збірної України Романом Максимюком, який загинув під час захисту країни від російських окупантів.

22 жовтня траурний кортеж прибув на луцький стадіон «Авангард», а 23 жовтня в кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться чин похорону. Поховають воїна на секторі почесних поховань у селищі Гаразджа. Понад рік військовослужбовець вважався безвісти зниклим, доки його загибель не підтвердила ДНК-експертиза.

Джерело: Луцька міська рада.

Максимюк долучився до лав ЗСУ восени 2022 року. Він служив у мобільній вогневій групі, що займалась знищенням ворожих повітряних цілей. Спочатку його підрозділ обороняв Луцьк від повітряного терору ворога. Згодом Романа перевели в Харківську область. Потім він воював безпосередньо на фронті, де зник безвісти у січні 2025 року, коли виконував бойове завдання на Покровському напрямку.

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