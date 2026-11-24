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На стадіоні «Авангард» у Луцьку відбувся благодійний матч на честь українського футболіста та військовослужбовця Романа Максимюка, який загинув на Донеччині. Під час заходу для прикордонників зібрали 200 тисяч гривень.

Про це повідомили у 6-му Волинському прикордонному загоні.

Роман Максимюк виступав за українські футбольні клуби та національну збірну. У 2022 році він долучився до Збройних сил України, а в січні 2025-го загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Вшанувати пам’ять захисника прийшли його рідні, побратими, вболівальники, представники влади, громадськості та військові. Захід також приурочили до 21-ї річниці гіпермаркету «Там Там», який підтримує прикордонників.

На футбольному полі зустрілися команди «Там Там» і «Рух Медіа Тім». Матч завершився з рахунком 4:4. Під час перерв організували благодійний аукціон, на якому розігрували речі від відомих футболістів, продукцію гіпермаркету та трофеї прикордонників.

Зібрані 200 тисяч гривень спрямують на потреби військовослужбовців прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону.

Того ж дня відбувся товариський матч між командою Волинського прикордонного загону та збірною Східного регіонального управління Держприкордонслужби. Поєдинок завершився нічиєю 2:2.

Джерело: 6 прикордонний Волинський загін

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