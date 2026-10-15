У Луцьку відкрили меморіальну дошку зниклому прикордоннику Сергію Багрію

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У Луцьку на будівлі міськрайонного суду відкрили меморіальну дошку на честь прикордонника Сергія Багрія, який загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Після втрати зв’язку з військовослужбовцем у березні 2024 року він понад два роки вважався зниклим безвісти за особливих обставин. Нещодавно його загибель офіційно підтвердили.

Пам’ятний захід відбувся за участю рідних полеглого воїна, військовослужбовців Волинського прикордонного загону та працівників Луцького міськрайонного суду.

На урочисте відкриття меморіальної дошки прийшли дружина загиблого військовослужбовця Світлана із синами Олександром та Артуром.

Також у заході взяли участь представники військової частини на чолі із заступником начальника Волинського прикордонного загону з морально-психологічного забезпечення, полковником Михайлом Косаревим. До вшанування пам’яті захисника долучилися працівники Луцького міськрайонного суду разом із його головою Анатолієм Пахолюком.

Капелани військової частини, отець Михайло та отець Руслан, відслужили заупокійну літію за полеглим воїном.

Присутні вшанували пам’ять Сергія Багрія хвилиною мовчання, після чого поклали квіти та лампадки до меморіальної дошки.

Сергій Багрій народився 27 червня 1980 року в місті Ківерці Волинської області. Він закінчив місцеву загальноосвітню школу № 3, а згодом здобував освіту в Харківському національному університеті радіоелектроніки.

Після завершення навчання чоловік тривалий час працював в Управлінні Державного казначейства у Волинській області. Пізніше обіймав посаду ІТ-спеціаліста в Луцькому міськрайонному суді.

18 вересня 2023 року Сергій Багрій мобілізувався до лав Державної прикордонної служби України. Після проходження базової військової підготовки він долучився до бойового підрозділу Волинського прикордонного загону.

Із лютого 2024 року військовослужбовець брав участь у бойових діях на Донецькому напрямку.

12 березня 2024 року Сергій Багрій виконував бойове завдання поблизу населеного пункту Новомихайлівка Покровського району Донецької області.

Під час виконання завдання старший солдат потрапив під ворожий обстріл із мінометів, артилерії та стрілецької зброї. Після цього зв’язок із ним зник.

Відтоді військовослужбовець понад два роки вважався зниклим безвісти за особливих обставин.

Нещодавно в установленому законом порядку загибель Сергія Багрія підтвердили офіційно. Він загинув під час виконання завдань із забезпечення національної безпеки й оборони України, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Відкриття меморіальної дошки стало знаком пошани до прикордонника, який віддав життя за Україну. Його ім’я збережуть у пам’яті рідних, побратимів і громади.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

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