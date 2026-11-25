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У Луцьку вранці 20 листопада виявили тіло 52-річного Едуарда Стоєва – колишнього заступника голови Волинської обласної державної адміністрації та керівника аграрної компанії «Ерідон». Правоохоронці встановлюють обставини його смерті.

Тіло чоловіка знайшли близько шостої години ранку. За попередньою інформацією, Стоєв міг вчинити самогубство, завдавши собі ножових поранень. Тіло направили на судово-медичну експертизу.

За словами дружини загиблого, останнім часом у чоловіка виникали проблеми на роботі. Правоохоронці перевіряють, чи могли ці обставини бути пов’язані з його смертю.

Остаточну причину та обставини загибелі Едуарда Стоєва мають встановити за результатами експертиз і перевірки.

У 2002–2004 роках Едуард Стоєв обіймав посаду першого заступника Ковельського міського голови.

У 2006–2007 роках працював помічником-консультантом народного депутата від Партії регіонів Григорія Смітюха.

У травні 2010 року Стоєва призначили заступником голови Волинської обласної державної адміністрації Бориса Клімчука. На цій посаді він працював до 2014 року.

Стоєв був членом Партії регіонів, однак після Революції гідності заявив про вихід із політичної сили.

Після завершення роботи в обласній адміністрації він продовжив діяльність у бізнесі. Останнім часом Едуард Стоєв обіймав керівну посаду в аграрній компанії «Ерідон».

Про це повідомляє сюжет місцевого телеканалу «Конкурент».

Раніше колишній головний тренер національної збірної України з хокею Олександр Сеуканд помер у віці 75 років.

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