У Львівській області 4-річна дівчинка вдихнула будівельний шуруп, дитину врятували

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Торакальні хірурги Центру дитячої медицини врятували 3-річну дівчинку із міста Шептицький Львівської області, у дихальних шляхах якої опинився довгий і гострий будівельний шуруп. Стороннє тіло виявили під час рентгенологічного обстеження в місцевій лікарні, після чого дитину терміново доправили до «Охматдиту».

Дівчинку віком 3 роки та 9 місяців госпіталізували у стані середньої тяжкості. У неї спостерігалися сильний кашель, задишка та неспокій.

Через небезпеку ушкодження дихальних шляхів медики не стали зволікати й одразу доправили маленьку пацієнтку до операційної.

Торакальний хірург Центру дитячої медицини Олександр Колодій пояснив, що сторонній предмет становив серйозну загрозу для здоров’я дитини через свої розміри та гострий край.

«Це шуруп, і він достатньо гострий та довгий для дитини такого віку. Головна небезпека полягала в тому, що він міг поранити стінку бронха, викликати перфорацію або сильну кровотечу. Тому діяти потрібно було якнайшвидше. Чим довше стороннє тіло перебуває в бронхах, тим більше набрякає слизова та посилюється запальний процес», — наголосив Олександр Колодій.

За словами матері, дівчинка самостійно дістала шуруп із плінтуса вдома. Доки дорослі на мить відволіклися, дитина знайшла гострий будівельний елемент, який згодом опинився в її дихальних шляхах.

Завдяки досвіду медиків і злагодженій роботі команди шуруп вдалося обережно вилучити без ускладнень.

В операції разом із торакальним хірургом Олександром Колодієм брали участь анестезіолог Яна Гречух та інтерн-хірург Софія Фурдас.

Завдяки своєчасному зверненню по медичну допомогу та успішному втручанню стан дівчинки швидко покращився. Уже наступного дня після операції дитину в задовільному стані виписали додому.

Про це повідомляє Центр дитячої медицини. Лікарня "Охматдит".

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