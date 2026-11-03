У Львові 38-річній військовослужбовиці видалили грижу хребта через два проколи

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До Університетської лікарні Львівського національного медичного університету звернулася 38-річна військовослужбовиця, яка скаржилася на сильний біль у спині з віддачею в ногу. Через це жінка не могла нормально спати, а зміна положення тіла не приносила полегшення. Згодом у неї також з'явилися біль у шийному відділі хребта, який поширювався на руку, та запаморочення.

Під час обстеження медики виявили екструзію міжхребцевого диска розміром 8,5 мм. Львівські нейрохірурги усунули грижу за допомогою малоінвазивного втручання, зробивши лише два невеликі проколи. Після операції пацієнтка вже самостійно ходить і поступово повертається до звичного життя.

Понад пів року жінка намагалася впоратися з проблемою за допомогою консервативного лікування. Але біль не відступав, а ставав дедалі сильніший і почав обмежувати звичайну ходьбу. Пацієнтка хвилювалася, що втратить не лише звичну активність, а й не зможе повноцінно виконувати свої обов’язки і підведе побратимів.

Нейрохірурги Університетської лікарні, зокрема, нейрохірург Іван Богдан, вирішили провести біпортальне ендоскопічне видалення грижі міжхребцевого диска.

«Це сучасна малотравматична методика нейрохірургічного лікування патологій хребта. Операцію проводять через два невеликі проколи: через один вводять відеокамеру, через інший – мікрохірургічні інструменти. Завдяки цьому нейрохірург може працювати під візуальним контролем, не розсікаючи м’язи, а обережно розсуваючи їх. Це дозволяє зменшити травматизацію тканин», – кажуть у лікарні.

Упродовж останнього року нейрохірурги провели вже понад 20 таких втручань. Після операції пацієнтка каже, що почувається чудово. Вона спокійно самостійно ходить, а її 8-річний син вже не хвилюється, що мама зможе пересуватися лише на візочку.

Про це повідомили у лікарні.

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