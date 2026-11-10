У Львові чоловік позичив на день у знайомого авто та продав його за $5500

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У Львові 36-річний чоловік позичив у знайомого автомобіль Ford Fusion на один день, після чого відмовився його повертати та виставив на продаж. Обвинувачений розмістив оголошення на спеціалізованому сайті та за кілька днів продав чужий транспортний засіб.

Про це повідомляє видання «Главком» з посиланням на Львівську обласну прокуратуру. Після звернення потерпілого до поліції правоохоронці встановили місцеперебування зловмисника, яким виявився раніше засуджений за зловживання впливом місцевий житель.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру в незаконному заволодінні транспортним засобом, а досудове розслідування триває.

Джерело: Львівська обласна прокуратура.

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У Тульчинському районі поліція затримала чоловіка, який за одну ніч викрав два автомобілі та потрапив на них у дорожньо-транспортні пригоди. Наразі вирішується питання про повідомлення йому підозри.

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