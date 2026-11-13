У Львові чоловік викинув двох котів із балкона: йому загрожує до 8 років тюрми

У Львові правоохоронці оголосили підозру 38-річному місцевому жителю, який викинув двох котів із балкона третього поверху житлового комплексу «Семицвіт». Обидві тварини вижили та зараз перебувають під наглядом ветеринарів. Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Інцидент стався ввечері 9 листопада у житловому комплексі «Семицвіт» на вул. Шевченка, 60 у Львові. Як попередньо встановили правоохоронці, під час побутового конфлікту 38-річний львів’янин викинув двох котів із третього поверху. Тварин забрали патрульні та доставили до ветеринарної клініки.

Спочатку поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 ККУ (жорстоке поводження з тваринами). Тепер слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 3 цієї статті. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією тварини. Досудове розслідування триває.

Чоловік, який викинув котів, – 38-річний підприємець Демелько Любомир Юрійович. Згідно з аналітичною системою YouControl, він зареєстрований як ФОП з основним видом діяльності «Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах».

Про це 13 листопада повідомили у поліції Львівщини.

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