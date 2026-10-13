У Львові чоловік влаштував стрілянину із травматичної зброї
У Львові поліцейські затримали 37-річного чоловіка, який під час побутового конфлікту вистрелив у свого 38-річного опонента з пристрою для відстрілу гумових куль. Потерпілий дістав травму лівої гомілки. За скоєне затриманому загрожує до семи років позбавлення волі.
Інцидент стався 9 жовтня на вулиці Гетьмана Полуботка у Львові. За даними правоохоронців, між двома місцевими мешканцями віком 37 та 38 років виник побутовий конфлікт.
Під час суперечки молодший із чоловіків дістав травматичну зброю та вистрелив у старшого, влучивши йому в ногу. Після цього потерпілому знадобилася медична допомога. Медики діагностували в нього травму лівої гомілки.
На місці події працювали оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 2.
Правоохоронці затримали підозрюваного відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зброю, з якої було здійснено постріл, вилучили та направили на експертне дослідження.
За процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури слідчі повідомили чоловікові про підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України — хуліганство.
Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Досудове розслідування триває.
Про це повідомляє поліція Львівської області.
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