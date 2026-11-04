У Львові лікарі застосовують риб'ячу шкіру для лікування опіків війського

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У Центрі термічної травми та пластичної хірургії лікарні святого Луки у Львові медики застосовують біологічний матеріал зі шкіри атлантичної тріски для лікування військовослужбовця Андрія, який дістав тяжкі мінно-вибухові поранення й опіки внаслідок атаки російського FPV-дрона.

Глибоко пошкоджені тканини хірурги видаляють під час операцій, а для закриття частини ран використовують біологічний матеріал, виготовлений зі шкіри атлантичної тріски. Такий матеріал створює захисне покриття для рани та сприяє природному відновленню тканин.

«Для організму дуже важливо якомога швидше відновити шкірний покрив, тому ми завжди намагаємося якнайшвидше закрити рани. Риб’яча шкіра містить омега-жирні кислоти, добре покриває рану, створює захисний шар, допомагає зменшити біль і запобігти інфікуванню», — пояснює завідувач Центру термічної травми та пластичної хірургії лікарні святого Луки Іван Рик.

Інноваційне покриття, багате на омега-жирні кислоти, захищає мозаїчні рани від інфікування, знижує больовий синдром і прискорює епітелізацію тканин. Комплексне відновлення захисника забезпечує мультидисциплінарна команда за підтримки ініціативи Burn Care Alliance.

Джерело: пресслужба Львівської міської ради.

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