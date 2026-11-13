У Львові митники передали до музею скам’янілість морської рептилії віком близько 230 мільйонів років

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Львівська митниця передала на тимчасове зберігання до Державного природознавчого музею Національної академії наук України скам’янілу плиту з відбитком повного скелета давньої морської рептилії. Її вік оцінюють приблизно у 230 мільйонів років.

За результатами спеціалізованого дослідження встановлено, що знахідка належить до роду кейхозаврів (Keichousaurus) — вимерлих морських рептилій, які мешкали на Землі приблизно 240–230 мільйонів років тому, у тріасовому періоді.

Експерти підтвердили, що переданий зразок є оригінальною скам’янілістю, а не копією. Він має високу культурну, наукову та колекційну цінність.

За морфологічними ознаками та особливостями збереження фахівці припускають, що знахідка походить із провінції Гуйчжоу в Китаї.

За експертною оцінкою, орієнтовна ринкова вартість автентичних скам’янілостей невеликих тріасових морських рептилій китайського походження може становити від 1 000 до 5 000 доларів США.

Відтепер унікальний зразок перебуватиме на тимчасовому зберіганні у Державному природознавчому музеї у Львові. Там його зможуть вивчати науковці.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Раніше президент України Володимир Зеленський надав Львівському історичному музею статус національного. Відповідний указ №1103/2026 глава держави підписав 9 листопада.

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