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У Львові опалювальний сезон розпочнеться 30 жовтня

UA NEWS 29 Жовтня 2026 13:46
У Львові опалювальний сезон розпочнеться 30 жовтня
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У Львові в четвер, 30 жовтня, розпочнуть опалювальний сезон. Міський голова Андрій Садовий уже підписав відповідне розпорядження.

 

«Запуск системи може тривати кілька днів, тому тепло з’являтиметься в будинках поступово. Наше головне завдання – щоб уже на вихідних у домівках було тепло. Зима скоро. Львів готується», – наголосив мер.

Нагадаємо, Харків готовий до опалювального сезону, але тепло поки не вмикають.

16 жовтня у Києві стартував опалювальний сезон, але є нюанс.

У Дніпрі підготовку до опалювального сезону виконали на 95%.

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