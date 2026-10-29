У Львові опалювальний сезон розпочнеться 30 жовтня

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У Львові в четвер, 30 жовтня, розпочнуть опалювальний сезон. Міський голова Андрій Садовий уже підписав відповідне розпорядження.

«Запуск системи може тривати кілька днів, тому тепло з’являтиметься в будинках поступово. Наше головне завдання – щоб уже на вихідних у домівках було тепло. Зима скоро. Львів готується», – наголосив мер.

Нагадаємо, Харків готовий до опалювального сезону, але тепло поки не вмикають.

16 жовтня у Києві стартував опалювальний сезон, але є нюанс.

У Дніпрі підготовку до опалювального сезону виконали на 95%.

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