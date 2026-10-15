У Львові пасажирка Uklon народила хлопчика дорогою до пологового будинку

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У Львові пасажирка сервісу таксі Uklon народила дитину просто під час поїздки до пологового будинку. Майбутня мама поспішала до медичного закладу, однак хлопчик вирішив з’явитися на світ ще в дорозі. Нині мати та новонароджений почуваються добре.

«Ви не повірите, але це сталося знову! Уже втретє під час поїздки з Uklon на світ з’явилася дитина! Цього разу у Львові. Маленький хлопчик так поспішав побачити цей світ, що вирішив не чекати прибуття до пологового будинку. Мама й новонароджений хлопчик почуваються добре. І це найголовніше», — йдеться в повідомленні компанії.

На згадку про незвичайну подію Uklon подарувала матері хлопчика рік безкоштовних поїздок. Водійку Лесю, яка перевозила вагітну до лікарні, також відзначили: жінка отримала автокрісло та рік поїздок без комісії.

«І поки ми всі так чекаємо на хороші новини, одна маленька хороша новина вже з’явилася на світ», — додали в компанії.

Подібний випадок раніше стався в Києві. Там пасажирка Uklon народила хлопчика безпосередньо в салоні автомобіля під час поїздки до пологового будинку.

Майбутня мама їхала до медичного закладу разом з акушеркою, проте дістатися лікарні до початку пологів вони не встигли. У результаті дитина з’явилася на світ просто в дорозі.

Про незвичайний випадок повідомила компанія Uklon. Як з’ясувалося, це вже треті пологи, які відбулися в автомобілі сервісу.

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