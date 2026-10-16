У Львові приватні перевізники можуть скоротити роботу автобусів

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У Львові приватні перевізники заявили про часткове припинення обслуговування міських автобусних маршрутів через затримку платежів за пільгові перевезення. Через нестачу коштів підприємствам бракує грошей на пальне, а також виникла заборгованість із виплати зарплат працівникам.

«Неоплата коштів за пільгові перевезення. Не важливо, що місто два тижні тому подало їх на оплату, ми не отримали їх на свій рахунок. Ми не маємо за що купити пальне в належній кількості. Якщо людей ми попросили, і водії виходять на роботу без зарплати і їдуть, то автобуси без пального їхати не можуть», — заявив Самардак.

За його словами, перевізники вже надіслали листи щодо часткового припинення обслуговування міських маршрутів.

«Ситуація така, якщо ми не припинимо роботу частини маршрутів, то ми взагалі не зможемо виїхати», — додав керівник «Екопастрансу».

Водночас Ігор Самардак не уточнив, яку саме суму платежів затримало Державне казначейство.

За словами виконувача обов’язків директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради Олега Партики, загальна сума затриманих платежів для перевізників становить близько 130 млн грн.

Ці кошти призначені для покриття витрат на зарплати працівників, пальне, паливно-мастильні матеріали та інші потреби, необхідні для стабільної роботи громадського транспорту.

«У цих коштах – зарплата, паливно-мастильні матеріали, саме пальне та супутні речі, які необхідні для забезпечення якісного перевезення пасажирів у нашій громаді. Власне, на сьогодні у перевізників уже є заборгованість із заробітної плати, за пальне та інші матеріали. Це десятки мільйонів гривень. Це шалена заборгованість. У борг перевізникам уже ніхто нічого не дає. Ситуація вже критична», — зазначив Олег Партика.

Через фінансові труднощі у Львові розглядають можливість тимчасового призупинення роботи збиткових маршрутів або скорочення обсягів перевезень.

За словами Олега Партики, одним із можливих заходів є зменшення кількості годин роботи автобусів. Зокрема, можуть скоротити вечірні рейси.

«Можливо, будемо зменшувати кількість робочих годин, тобто вечірній графік може бути скорочений. Будемо вживати заходів, які дадуть можливість економити кошти і тримати баланс на ринку перевезень», — пояснив посадовець.

Отже, затримка платежів може вплинути на доступність громадського транспорту у Львові. Водночас конкретний перелік маршрутів, на яких можливі зміни, та терміни їх запровадження наразі не уточнені.

Концерн «Екопастранс» об’єднує трьох приватних перевізників Львова:

ТзОВ «Міра і К»;

ТзОВ «Фіакр Львів»;

ПАТ «АТП-14630».

Ці підприємства спільно обслуговують значну частину автобусних маршрутів міста. Тому можливе скорочення їхньої роботи може позначитися на перевезенні пасажирів.

Наразі перевізники заявляють про фінансові труднощі, пов’язані із затримкою бюджетних платежів за пільгові перевезення. Подальша ситуація залежатиме від надходження коштів і можливості підприємств забезпечувати роботу автобусів.

Про це 15 жовтня у відеозверненні повідомив керівник концерну «Екопастранс» Ігор Самардак.

Нагадаємо, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків запропонував запровадити спеціальні бонуси для жінок, які влаштовуватимуться водійками комунального транспорту.

У Івано-Франківську приватні перевізники пропонують підвищити вартість проїзду в маршрутках із 20 до 25 гривень. Міська влада розглядає можливість пов’язати зміну тарифу з установленням валідаторів для безготівкової оплати.

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